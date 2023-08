Ansu Fati decide Milan-Barcellona | Reijnders impressiona | flop Theo e Tomori | Primapagina

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 2023-08-02 08:05:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Ilchiude la tournée americana perdendo con il risultato di 1-0 contro iluna rete di, buoni segnali per Pioli da parte di Pulisic e. De Ketelaere e Adli restano per tutti i 90 in panchina.(4-3-3): Maignan; Florenzi, Thiaw,, Hernández; Loftus-Cheek, Kruni?,; Pulisic, Giroud, Leão. A disp.: Mirante, Sportiello; Bartesaghi, Kalulu, Kjær, Simi?; Adli, Pobega, Romero, Saelemaekers, Zeroli; Colombo, De Ketelaere, Traorè. All.: Pioli.(4-3-3): Peña; Kounde, García, Araujo, M. Alonso; Pedri, Romeu, Fermín; Raphinha, F. Torres, Abde. ...

