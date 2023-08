Anniversario Strage di Bologna | 43esimo anniversario dell' attentato provocò 85 morti e oltre 200 feriti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) In occasionee commemorazioni per ildi, avvenuta il 2 agosto 1980, il Presidentea Repubblica Sergio Mattarella ha rilasciato un comunicato in cui ribadisce la matrice neofascista'attacco terroristico e la presenza di depistaggi nel corso

AGI/Vista - Ecco il minuto di silenzio osservato alle 10.25 davanti alla stazione di Bologna per ricordare gli 85 morti uccisi dalla bomba il 2 agosto 1980 nelladi Bologna. / COmune di BolognaGiorgia Meloni non ce la fa. Nel giorno dell'dellaalla stazione di Bologna la premier parla di tutto: di "terrorrismo", di "violenza", di ferocia, ma la matrice " il neofascismo " di quell'attentato che costò la vita a 85 ...Lo dice la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione dell'dellaavvenuta alla stazione di Bologna il 2 agosto 1980. 'Nel giorno dell'rivolgo ai famigliari ...“La ricerca della verità completa è un dovere che non si estingue, a prescindere dal tempo trascorso. E' in gioco la credibilità delle istituzioni democratiche. La città di Bologna, sin dai primi minu ...(askanews) – “Giungere alla verità sulle stragi che hanno segnato l’Italia nel Dopoguerra ... Italia e al suo popolo uno dei suoi colpi più feroci. Sono trascorsi 43 anni ma, nel cuore e nella ...