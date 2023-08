Angus Cloud | da Zendaya a Sydney Sweeney | l' addio del cast di Euphoria

, attore statunitense giovanissimo, affermato, decide di porre fine al suo tempo. È la morte del padre, in questo caso, l'ipotesi che rompe un legame che forse lo teneva in vita, che lo ...Zendaya ha reso omaggio a, co - protagonista di Euphoria , morto lunedì all'età di 25 anni. "Le parole non bastano per descrivere l'infinita bellezza che è(Conor)", ha scritto Zendaya su Instagram. "Sono ...forse non era famosissimo, ma le premesse c'erano tutte per pensare che lo sarebbe diventato e il ruolo dello spacciatore dal cuore tenero Fezco nella celebre e fortunata serie Euphoria " ...

Addio ad Angus Cloud, l’attore di Euphoria è morto a 25 anni Vanity Fair Italia

Angus Cloud sarebbe deceduto a causa di una sospetta overdose. Una settimana prima di morire l'attore aveva perso suo padre.I colleghi dell'attore, scomparso lunedì 31 luglio, si sono stretti nel suo ricordo, e sui social hanno condiviso messaggi e foto, estratti di momenti bellissimi vissuti insieme, che non dimenticheran ...