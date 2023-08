“Anch’io a Uomini e Donne” Nuova tronista | il pubblico la sta aspettando E sarà un bel caos

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Era aprile scorso quando Luca Salatino annunciava che la storia con Soraia Ceruti era giunta al termine. Un gran dolore per l’ex gieffino e un grosso dispiacere anche per i numerosi fan che speravano che la storia nata nello studio diproseguisse. D’altra parte, non nascondiamolo, siamo tutti, in fondo in fondo, chi più chi meno, dei gran teneroni che, quando vedono due giovani guardarsi con gli occhi a cuore, si sciolgono come neve al sole… Dopo le parole di Luca adesso, nel corso di una intervista a Lollo Magazine, il rotocalco online dell’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, arrivano le parole della stessa Soraia. L’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi era stata duramente attaccata poco tempo fa da un volto noto del programma, cioè Aurora Colombo: in sintesi Aurora aveva rivelato che se era vero che Luca non era ...