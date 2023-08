Amici | Sangiovanni ha ritrovato l’amore dopo Giulia Stabile | ecco chi è la sua nuova fidanzata

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le recenti indiscrezioni lanciate da Amedeo Venza stanno scatenando un vortice di speculazioni tra i fan dimesi di silenzio e senza alcun annuncio ufficiale, sembra che il cantante di “21” abbia finalmente voltato pagina e trovato unafiamma. Lafiamma diSecondo le fonti, il giovane artista avrebbe avuto incontri segreti con una ragazza di nome Alessia. Le prove mostrate da Venza su Instagram sembrano suggerire una possibile relazione tra i due. Dalle foto scattate in diverse occasioni, tra cui una cena e una serata in discoteca, emergono dettagli intriganti, come un bracciale indossato sia dain un video di Radio Italia, sia da Alessia durante un pranzo. ...

Sangiovanni fidanzato con Alessia: chi è il nuovo amore dopo Giulia ... Tag24

Secondo una recente segnalazione, Sangiovanni dopo la fine della storia con Giulia Stabile avrebbe una nuova fidanzata ...Sangiovanni fidanzato con Alessia: ecco le ultime indiscrezioni in merito alla presunta nuova fiamma del cantante.