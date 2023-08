Amichevoli estive | Milan cede al Barcellona | magia Ansu Fati VIDEO

(Di mercoledì 2 agosto 2023), a Las Vegas ildi Stefano Piolialdi Xavi Hernandez: decide unadiAlle 05:00 del mattino (ora italiana) all’Allegiant Stadium di Las Vegas è andata in scena un vero e proprio big match. Si tratta di. Ad avere la meglio sono stati i blaugrana di Xavi Hernandez che hanno battuto, di misura, i rossoneri di Stefano Pioli per una rete a zero. A decidere l’incontro una, siglata nel secondo tempo, da parte diche ha battuto un incolpevole Maignan. Un tiro a giro imprendibile per il portiere francese che ha potuto osservare solamente il pallone infilarsi nella rete. Non può essere del ...

Il Milan viene sconfitto 1 - 0 dal Barcellona a Las Vegas nell'ultima delledel tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55 con un destro a giro imparabile per Maignan. Il Milan, che gioca una gara aggressiva, sfiora il gol in ...Milan e Barcellona in campo oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l'ultima dellenegli Stati Uniti per le due squadre. Rossoneri e catalani si affrontano a Las Vegas: calcio d'inizio alle 5 del mattino italiane, mentre in Nevada saranno le 20 di martedì 1 agosto. ...In Italia levedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Le partite saranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky, ...

Amichevoli estive, oggi Farense-Roma in tv: orario e formazioni, come vederla Adnkronos

(Adnkronos) – Il Milan viene sconfitto 1-0 dal Barcellona a Las Vegas nell’ultima delle amichevoli estive del tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55' con un destro a ...La Roma affronta la Farense oggi, mercoledì 2 agosto 2023, nell'ultima delle amichevoli estive in Portogallo dopo quella pareggiata col Braga e quella vinta con l'Estrella Amadora. Il match, ...