Amichevoli estive | Milan-Barcellona 0-1 | gol di Ansu Fati

(Di mercoledì 2 agosto 2023) (Adnkronos) – Ilviene sconfitto 1-0 dala Las Vegas nell'ultima delledel tour Usa. I catalani si impongono con il gol di, a segno al 55' con un destro a giro imparabile per Maignan. Il, che gioca una gara aggressiva, sfiora il gol in più di un'occasione con le opportunità per Reijnders e Leao. Ilspinge sin dall'avvio e va vicino al vantaggio nelle battute iniziali. Da calcio d'angolo, Kounde colpisce il palo di destro e Torres cerca il tap-in: Tomoris salva. La formazione di Pioli reagisce con un'azione collettiva rifinita da Loftus-Cheek e conclisa da Reijnders: conclusione immediata, Peña è attento. Nel finale del primo tempo, un lampo di Leao: accelerazione, dribbling e tiro secco che ...

Il Milan viene sconfitto 1 - 0 dal Barcellona a Las Vegas nell'ultima delledel tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55' con un destro a giro imparabile per Maignan. Il Milan, che gioca una gara aggressiva, sfiora il gol in ...Milan e Barcellona in campo oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l'ultima dellenegli Stati Uniti per le due squadre. Rossoneri e catalani si affrontano a Las Vegas: calcio d'inizio alle 5 del mattino italiane, mentre in Nevada saranno le 20 di martedì 1 agosto. ...In Italia levedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Le partite saranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky, ...

Amichevoli estive, Milan-Barcellona: formazioni, orario e come vederla in tv Adnkronos

(Adnkronos) – Il Milan viene sconfitto 1-0 dal Barcellona a Las Vegas nell’ultima delle amichevoli estive del tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55' con un destro a ...La Roma affronta la Farense oggi, mercoledì 2 agosto 2023, nell'ultima delle amichevoli estive in Portogallo dopo quella pareggiata col Braga e quella vinta con l'Estrella Amadora. Il match, ...