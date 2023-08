Amichevoli Estive 2023 su Sky | NOW e DAZN | le partite in diretta del 2 e 3 Agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'estatevedrà disputarsi in tutto il mondo una serie dipre-campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare eventuali nuovi acquisti, in vista della prossima stagione. In Italia levedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Lesaranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky,e NOW, con telecronaca di esperti commentatori che analizzeranno la forma delle squadre, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni club.

Inter, l'analisi della partita contro il Paris Saint Germain È chiaro che le, al di là di sconfitte e vittorie, hanno principalmente il fine di offrire indicazioni ai tecnici per ...Il colombiano, svincolato dopo l'addio alla , ha deciso di unirsi ai nerazzurri di Inzaghi per un anno e ha già fatto il suo debutto con la sua nuova squadra nelle. Juan, a Tokyo ...L'Inter batte in rimonta per 2 - 1 il Psg nell'amichevole giocata oggi a Tokyo. I nerazzurri, sotto per il gol di Vitinha al 64 , ribaltano il risultato nel finale con le reti di Esposito all'81' e ...

Amichevoli estive, Milan-Barcellona: formazioni, orario e come vederla in tv Adnkronos

Milan e Barcellona in campo oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l’ultima delle amichevoli estive negli Stati Uniti per le due squadre. Rossoneri e catalani si affrontano a Las Vegas: calcio d’inizio al ...(Adnkronos) – La Roma affronta la Farense oggi, mercoledì 2 agosto 2023, nell’ultima delle amichevoli estive in Portogallo dopo quella pareggiata col Braga e quella vinta con l’Estrella Amadora. Il ma ...