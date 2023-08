Amichevoli Estive 2023 su Sky | NOW e DAZN | le partite in diretta del 2 e 3 Agosto

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L'estatevedrà disputarsi in tutto il mondo una serie dipre-campionato tra grandi squadre di club. Si tratta di match non ufficiali che servono ai team per testare la condizione fisica, provare nuovi schemi di gioco e visionare eventuali nuovi acquisti, in vista della prossima stagione. In Italia levedranno impegnate le big della Serie A, pronte a darsi battaglia in vista dell'inizio del campionato. Lesaranno trasmesse dai principali broadcaster come Sky,e NOW, con telecronaca di esperti commentatori che analizzeranno la forma delle squadre, evidenziando punti di forza e debolezza di ogni club.

Il Milan viene sconfitto 1 - 0 dal Barcellona a Las Vegas nell'ultima delle amichevoli del tour Usa. I catalani si impongono con il gol di Ansu Fati, a segno al 55' con un destro a giro imparabile per Maignan. Il Milan, che gioca una gara aggressiva, sfiora il gol in ... Milan e Barcellona in campo oggi, mercoledì 2 agosto 2023, per l'ultima delle amichevoli negli Stati Uniti per le due squadre. Rossoneri e catalani si affrontano a Las Vegas: calcio d'inizio alle 5 del mattino italiane, mentre in Nevada saranno le 20 di martedì 1 agosto.

Amichevoli estive, oggi Farense-Roma in tv: orario e formazioni, come vederla Adnkronos

Ci sono diverse richieste per De Ketelaere, l'ultima arriva dalla Liga: il Milan attende l'offerta giusta per dare l'ok alla cessione.Torino diviso tra campo e calciomercato: Juric lancia Gemello in porta e attende novità sul fronte Ricci, il cui futuro è in bilico tra Lazio e permanenza ...