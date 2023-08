Amichevoli calcio oggi 2 agosto | quali squadre di Serie A giocano? Calendario | programma | orari | tv

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Nella giornata di, mercoledì 2, ilnon va in vacanza. In piena estate e nel pieno delmercato e dei ritiri, le formazioni si stanno preparando al meglio per preparare la prossima avvincente stagione nei rispettivi campionati di appartenenza. E anche in data odierna assisteremo adinteressantissime. Partiamo dalla sfida delle ore 5.00 tra il Milan di Stafno Pioli e il Barcellona di Xavi nel mini torneo americano Soccer Champions Tour. Diavoli e blaugrana sono pronti a dare il massimo sul terreno di gioco. Alle ore 13.30 poi, sarà il momento di altre due big europee: il Bayern Monaco e il Liverpool si scontreranno infatti in un match amichevole. Alle 15.00 sarà poi il turno del Bologna che nello Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg sfiderà l’Utrecht. Un’ora più tardi ...