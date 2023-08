America Mineiro vs Bragantino – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’accoglie ila Belo Horizonte per l’andata degli ottavi di finale di Copa Sudna venerdi 4 agosto. In uno scontro tutto brasiliano, i padroni di casa sperano di fare molto meglio di quanto hanno fatto in patria, dove sono attualmente invischiati nella lotta per la retrocessione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 2 del mattino ora italiana Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreAlla sua prima apparizione in assoluto nei turni ad eliminazione diretta di una competizione continentale, l’ha più di ...