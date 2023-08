Ambulanza dopo un’ora a Ginestra degli Schiavoni | “Diritti essenziali non garantiti”

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Il sistema emergenziale messo in piedi dalla organizzazione del territorio evidenzia la sua poca aderenza alle esigenze primarie della provincia sannita. L’episodio dinon sorprende, purtroppo. Alla parte più fragile del territorio il sistema ha riservato la quota meno consistente del servizio emergenziale”. Così in una nota Nicola Boccalone, responsabile dell’assemblea territoriale di Benevento di CittadinanzAttiva Tribunale del Malato. “Il tribunale del malato – aggiunge – aveva già avuto modo di evidenziare le anomalie della rete emergenziale che non tiene conto delle condizioni preesistenti ed i contesti che non favoriscono soluzioni alternativa di un sistema che deve essere improntato sulla garanzia dei serviziai ...

Ambulanza dopo un'ora a Ginestra degli Schiavoni: "Diritti ... anteprima24.it

Sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta di automezzi, terreni e fabbricati di una cooperativa operante nel settore dei trasporti sanitari. Congelate ...PESCARA - Ribassi d'asta per aggiudicarsi il servizio di ambulanza, anche nelle Marche, ma con metodi truffaldini: sigilli su beni per un totale di oltre 10 milioni di euro. Si tratta ...