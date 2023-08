Amadeus senza freni | mai visto così arrabbiato | “Ti accompagno all’uscita”

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 2 agosto 2023), l’amatissimo conduttore dell’Azienda di Viale Mazzini, come non l’avete mai, accompagna fuori dallo studio una persona. Il racconto dei fatti. Siamo avvezzi a vedere il mitico Amedeo Sebastiani, in arte, a non perdere mai e poi mai il suo proverbiale self control sul Piccolo Schermo anche quando sia davvero dura non farlo. Eppure c’è una volta in cui ha letteralmente perso le staffe e non ha affatto nascosto al suo pubblico tutto il suo dissenso. Del resto la situazione aveva preso risvolti decisamente pesanti e si percepiva aria di tensione in studio. Non si era trattato del fatto di una battuta fatta fuori luogo o di un errore tecnico che purtroppo può capitare, ma di ben altro. Si tratta di qualcosa di molto grave. Difatti possiamo ampiamente parlare di mancanza di ...