Almanacco del 02-08-2023 ore 07 | 30

(Di mercoledì 2 agosto 2023)del giorno sabato 29 luglio Buona giornata da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda Santa Marta di Betania discepola le sante Lucilla Flora e Beatrice Marti Santa Marta di Betania È la protettrice di casalinghe domestiche fuochi specialisti in dietetica promette bene ma proprio di sabato i nativi oggi Sergio Fiorentini Alexis de Tocqueville Andrea Zorzi Fernando però però noi andiamo a fare tantissimi auguri andiamo a salutare Paola salutiamo Mattia Mario Buona giornata salutiamo anche Antonella Roberto Lorenzo Lina buonissima giornata andiamo a fare un rapido Viaggio nel tempo che ci porta in quel 29 luglio ma del 1954 quando Talk pubblica Il Signore degli Anelli Elfi uomini nani Hobbit che abitano la terra di mezzo su cui incombe La minaccia dello Stregone Sauron Signore degli Anelli del potere contrastato da Frodo dalla compagnia dell’anello non faccio ...

Il 2 agosto è il ° giornocalendario gregoriano. Mancano 275 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno: Santo Stefano I (Papa) Etimologia: Stefano , Deriva dal personale greco '...Accadde oggi, l'giorno: i fatti storici, politici, chi è nato e chi ci ha lasciato Eventi storici 30 a. C. - Con la conquista di Alessandria, l'Egitto diventa una provincia romana. 527 " Giustiniano I ...Il 1° agosto è il 213° giornocalendario gregoriano. Mancano 152 giorni alla fine dell'anno. Santigiorno : Sant'Alfonso Maria de' Liguori (Sacerdote e Dottore della Chiesa) ...

