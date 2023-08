Alloggi Capodimonte | venerdì la consegna delle chiavi per 32 assegnatari

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“4 agosto avverrà la, ai legittimidei 32al rione. La comunicazione è stata notificata, in via ufficiale, dall’Acer”, è quanto annunciano in una nota il sindaco di Benevento Mastella e l’assessore alle Politiche abitative Molly Chiusolo. “E’ un traguardo di estrema importanza: abbiamo lavorato gomito a gomito con l’Acer per molti mesi, affrontato e superato tanti ostacoli di natura burocratica e finanziaria. Per questo ringraziamo il presidente David Lebro, il direttore Giuliano Palagi, i funzionari ed i tecnici Acer che hanno lavorato con efficacia garantendo all’Amministrazione la più ampia e leale collaborazione. Una cooperazione e una comunione d’intenti che ha visto anche un ...

Come preannunciato il consigliere comunale Gerardo Giorgione, dopo aver salutato la maggioranza mastelliana ha aderito convintamente a Forza Italia che avrà nuovamente un rappresentante a Palazzo ...E' trascorso anche il mese di luglio e dunque sono passati ben 10 mesi dal giorno dell'assegnazione deglidi edilizia popolare a, dieci mesi che siamo in attesa di una data di ...Benevento . 'Con riferimento all'iter per la consegna delle case di edilizia popolare a, il presidente dell'Acer David Lebro ha comunicato al Sindaco, nel corso di un colloquio,...ai ...

Alloggi Capodimonte, venerdì 4 agosto consegna delle chiavi TV Sette Benevento

“Venerdì 4 agosto avverrà la consegna, ai legittimi assegnatari, delle chiavi dei 32 alloggi al rione Capodimonte. La comunicazione è stata notificata, in via ufficiale, dall’Acer”, è quanto annuncian ...L’avvocato Gerardo Giorgione, neo consigliere comunale di Forza Italia a Benevento, in difesa degli assegnatari degli alloggi Acer di contrada Capodimonte. “E’ una questione importante, alcuni assegna ...