All’improvviso fu Buffon e Buffon diventò per sempre | esordio | ascesa e 28 anni di miracoli del portiere più forte della storia d’Italia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Per diventare leggenda ogniha bisogno di un innesco, di un episodio fortuito capace di stravolgere la trama e reindirizzarla una volta per tutte. È stato così anche per Gianluigidetto Gigi, il ragazzino che aveva stupito la Serie A per la precocità del suo talento e che ha finito per farelongevità una delle sue caratteristiche salienti. Almeno fino a ieri, quando il Superman con il numero 1 stampato sul mantello ha deciso di riporre il costume in naftalina. Niente più voli. Niente più uscite col cuore in gola. Niente più. Perché a quarantacinquesuonati l’eterno Peter Pan non ne poteva più di affrontare un Capitan Uncino diverso ogni settimana. Meglio dirsi addio, dunque. Meglio chiudere quella carriera che aveva regalato al pallone tricolore la sua ...