Allegri | ‘Vlahovic ok | Pogba out alla 1a giornata Senza coppe? Finalmente è finita Rosa ampia | il mercato è lungo’ | Mercato

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 2 agosto 2023) 2023-08-02 00:04:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: L’allenatore della Juventus, Massimilianoha parlato dal Camping World Stadium negli Stati Unitivigilia della sfida amichevole che vedrà i bianconeri affrontare il Real Madrid. Tante le indicazioni fra infortunati e formazione anche in seguitosentenza Uefa che ha escluso la squadra dConference League. Ecco tutte le parole riportate dGazzetta dello Sport MI ADEGUERO’ – “Lukaku? Io sono contento dellache ho a disposizione, però di fronte a offerte irrinunciabili per esigenze economiche e finanziarie verranno valutate. E io mi adeguerò come ho sempre fatto”. VLAHOVIC A DISPOSIZIONE – “Vlahovic ha fatto allenamento con tutta la squadra sia ieri che oggi e ...