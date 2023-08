Allarme al Senato americano | possibile presenza di un uomo armato

La polizia di Washington, in un tweet fa sapere che gli agenti "stanno perquisendo dentro e intorno agli edifici degli uffici delin risposta a una chiamata dial 911" e chiedono a ...La polizia di Washington, in un tweet, fa sapere che gli agenti "stanno perquisendo dentro e intorno agli edifici degli uffici delin risposta a una chiamata dial 911" e chiedono a ...... "Per favore, state lontano dall'area perché stiamo ancora indagando"a Washington. La polizia di Capitol Hill ha evacuato il Russell Senate Office Building, uno degli edifici deldopo ...

Washington, rientrato l’allarme a Capitol Hill La Stampa

Washington, 2 ago.(Adnkronos) - Allarme a Washington. La polizia di Capitol Hill ha evacuato il Russell Senate Office Building, uno degli edifici del Senato dopo aver ricevuto la notizia di un uomo ar ...Se vi trovate all'interno degli edifici del Senato, tutti dovrebbero trovare un posto sicuro a causa delle notizia di un uomo armato. Da notare che non abbiamo notizie confermate di colpi di arma da ...