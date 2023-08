Alla Camera con cravatta o no? Polemiche su dress code | passa odg

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Come devono vestire i deputati e le deputate? Gli uomini con giacca e(già obbligatoria al Senato ma non a Montecitorio)? Le donne con abiti che non mettano in mostra le braccia? L'argomento ...

... parla Roberto Fico, ex presidente della. Come commenta il caso che vede protagonista la ... L'unica cosa certa è che ci opporremocandidatura di Vincenzo De Luca per un terzo ......movimenta l'aula d'agosto in occasione dell'esame di un ordine del giorno al bilancio della, ...il nostro concetto di decoro non è il vostro" ribadisce Francesco Silvestri (M5s) rivolgendosi...In questa triste ricorrenza, desidero rivolgere il mio omaggio commossomemoria delle 85 ... Lo dichiara il Presidente delladei deputati, Lorenzo Fontana. 2 agosto 2023 Gallery correlate ...

Vitalizi d’oro, Fratelli d’Italia prova a evitare il super assegno alla Camera: “Non si… Il Fatto Quotidiano

Roma, 2 ago. (askanews) - Come devono vestire i deputati e le deputate Gli uomini con giacca e cravatta (già obbligatoria al Senato ma non ...infatti all’articolo 21 che un Paese Ue può inviare alla Commissione europea una proposta di modifica del proprio Piano nazionale di ripresa e resilienza qualora dimostri che il piano non può più esse ...