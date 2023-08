Alis | l' appello a revocare lo sciopero dei camionisti in Sicilia non è rimasto inascoltato

"Apprendiamo con soddisfazione che, anche a seguito del nostroal senso di responsabilità e alla ricerca di soluzioni alternative alle interruzioni dei ...e direttore generale di, Marcello ..."Apprendiamo con soddisfazione che, anche a seguito del nostroal senso di responsabilità e alla ricerca di soluzioni alternative alle interruzioni dei ...e direttore generale di, Marcello ......sicurezza della Repubblica) svolge l'audizione del procuratore generale presso la Corte d'... Verrà inoltre presentato il primo Bilancio Volontario della Sostenibilità 19:00 -- "L'Italia ...

ALIS: SODDISFATTI PER LA REVOCA DELLO SCIOPERO DELL’AUTOTRASPORTO IN SICILIA Torre d'Amare informazione on line per i marittimi