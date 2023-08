Alessandro Borghese a Firenze | Next Generation Fest | tanti grandi ospiti

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Appuntamento il 21 ottobre per la giornata organizzata da Regione Toscana con Giovanisì. Tra i nomi che partecipano, il ministro Andrea Abodi e personaggi del mondo della musica come Ermal Meta

Appuntamento il 21 ottobre per la giornata organizzata da Regione Toscana con Giovanisì. Tra i nomi che partecipano, il ministro Andrea Abodi e personaggi del mondo della musica come Ermal Meta...00 - IL CAVALIERE DI LAGARDERE 23:36 - L'IMPERO DEI LUPI 02:02 - MARIA STUARDA, REGINA DI SCOZIA 04:02 - CIAKNEWS 04:06 - ZODIAC TV8 19:00 -- 4 Ristoranti Estate Penisola ...... Un sogno in affitto, Bruno Barbieri - 4 Hotel, Pechino Express, Quelle brave ragazze e4 Ristoranti. Quasi un mese di programmazione speciale durante i quali Sky Uno ci condurrà ...Appuntamento il 21 ottobre per la giornata organizzata da Regione Toscana con Giovanisì. Tra i nomi che partecipano, il ministro Andrea Abodi e personaggi del mondo della musica come Ermal Meta ...Non tutti sanno che Alessandro Borghese, il famoso chef italiano padrone di casa di Quattro Ristoranti, è a sua volta figlio di una persona molto conosciuta, che negli anni Settanta e Ottanta è stata ...