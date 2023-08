Ale dopo Temptation Island è irriconoscibile | tutta rifatta | ecco come è ora

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ale è stata unna delle protagoniste dell’edizione di quest’anno di. La ragazza ha intenerito molto il pubblico da casa per il modo in cui è stata trattata dal suo ex fidanzato Federico. Una volta conclusa l’avventura all’interno del reality show, i vari protagonisti sono tornati sui loro social ed hanno cominciato a raccontarestiano vivendo la vitai vari epiloghi che ci sono stati. Tra di questi c’è anche Ale che,via, ha lasciato di stucco i telespettatori, vediamo perché. Ale e Federico hanno deciso di interrompere la loro storia a. Stando a quanto emerso i queste ore, pare proprio che tra i due non ci sia alcun margine di ritorno di fiamma in quanto, ormai, il sentimento da parte di lui si è totalmente ...