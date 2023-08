Agosto senza treni per la Basilicata | frane e ristrutturazioni fermano le tre linee principali Cgil | “Il punto più basso in cento anni”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La situazione della mobilità ferroviaria inper il mese disi preannuncia particolarmente complessa. Tre delledi collegamento presenti all’interno dei confini regionali sono infatti bloccate a causa di lavori di ammodernamento, come nel caso delle due tratte che collegano Potenza a Foggia e a Napoli, o per frana, come nel caso riguardante la linea che si collega invece a Taranto. Come riportato da Repubblica, per tutto il periodo di chiusura i viaggiatori dovranno necessariamente usufruire dei servizi di collegamento sostitutivi con autobus, affrontando strade poco veloci e talvolta non agevoli. Oltre alleostruite o in fase di ristrutturazione, si aggiungono anche quelle in cui i lavori sono appena iniziati grazie ai primi fondi del Pnrr, che però non si ...