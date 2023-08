Agosto | mese di grandi manovre | ne sa qualcosa il Niger

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Strano ma vero, anzi appropriato parlarne a ragion veduta, che è da tempi più che remoti che ilappena iniziato abbia per gli esseri umani alcune peculiarità che gli altri del calendario non hanno. Secondo i capi delle famiglie allargate dedite alla coltivazione dei campi, era questo periodo di attesa quello che permetteva di recuperare quanto si era fatto, spesso in maniera incompleta, nella parte già trascorsa dell’anno. Era piuttosto frequente sentire rispondere, da parte di un anziano della masseria a chi gli avesse chiesto quando avrebbero messo mano a un lavoro non di routine, del tipo di una manutenzione straordinaria:” Se ne parla a!”. Chiudendola lì, senza alcuna possibilità di replica. Il perché è ancora oggi lo stesso: è questo ilin cui l’annata agraria sta per concludersi e verrebbe da dire che il ...