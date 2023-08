Agosto di fuoco per il calciomercato | quando finisce e gli affari in ballo Intanto inizia il campionato…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Siamo ufficialmente entrati nel mese die, di conseguenza, siamo sbarcati nella fase più calda delestivo che ci condurrà alla Serie A 2023-2024 e andrà a definire le rose delle 20 squadre del massimo campionato italiano di calcio. La finestra estiva andrà a concludersi tra un mese esatto, ovvero il primo settembre, e significa che alle società di casa nostra rimane ancora un mese pieno di trattative, cessioni, acquisti e scambi. Come tradizione ormai consolidata, il campionato prenderà il via con ilancora aperto e due turni che si disputeranno con rischi annessi e connessi e, di pari passo, l’opportunità di rimediare “last minute” a qualche “buco” nella rosa. Cosa dovremo attenderci da questa seconda, ed ultima, parte della sessione estiva? In primo luogo siamo davvero in dirittura d’arrivo per il ...