Aggressione a Milano | accoltellato un 26enne nella zona della movida Ferito anche un minorenne

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Un giovane di 26 anni è statonotte fra l’1 e il 2 agosto. È accaduto verso le 2 di notte in viale Don Luigi Sturzo, unagiovanile compresa fra Garibaldi e corso Como, già conosciuta in passato per diversi episodi di aggressioni e violenze. Ilè stato trasportato in codice giallo all’ospedale Fatebenefratelli, riportando una ferita a un braccio, mentre un secondo, è stato condotto in codice verde al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri nel tentativo di ricostruire la dinamica e il movente dell’. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

...dai carabinieri della Sezione investigazioni scientifiche del Nucleo investigativo di, ...del corpo Grazie anche ai rilievi è stata ricostruita la possibile dinamica dell': ...Un giovane è stato accoltellato, la scorsa notte, a, durante un'dai contorni ancora non del tutto noti. Il 26enne è stato trasportato in condizioni non gravi all'ospedale con una ferita per una coltellata a un braccio. Un secondo ...Sono le logiche del carcere mentre è bene sottolineare che con l'non c'entrano nulla le ... a Rescaldina, in provincia di. Aveva quindi fatto a pezzi il cadavere, tentando di dargli ...

Maria, 21 anni, aggredita a Milano mentre tornava dal lavoro: «Spinta a terra e calpestata da un uomo che voleva la borsa» Corriere Milano

Segui Tag24 anche sui social Un uomo giapponese ha speso una fortuna per realizzare il suo bizzarro sogno, quello di trasformarsi in un cane. Uomo cane giapponese Toco, questo il nome con cui l’uomo è ...Una lite per futili motivi, cominciata sulla banchina della stazione ferroviaria di Vignate, è finita all’ospedale per uno dei contendenti, un operaio 19enne del posto. È stato lui a raccontare ai car ...