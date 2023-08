AEW | L’Elite rinnova con la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Con un comunicato ufficiale, il presidente della AEW Tony Khan, ha reso noto in giornata che la fazione Elite, che comprende Kenny Omega, gli Young Bucks e “Hangman” Adam Page, ha firmato un contratto che li vedrà impegnati con ladi Jacksonville per i prossimi anni. Questi quattro individui hanno svolto un ruolo cruciale nella fondazione e nel successo della federazione, e Tony Khan ne ha elogiato l’impegno mostrato sin dal primo giorno per dar vita alla sua visione. “è stata molto importante per il lancio della AEW; gli Young Bucks si sono impegnati al massimo sin quando li ho contattati per la prima volta nel 2018, raccontando loro del mio sogno di creare una federazione di pro wrestling. Poco dopo, i loro partner e amici più stretti Kenny Omega e ‘Hangman’ Adam Page si sono uniti a noi per lanciare formalmente All Elite ...