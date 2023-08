Aereo Milano-New York danneggiato dalla grandine | l’Ansv apre un’inchiesta

(Di mercoledì 2 agosto 2023) L’Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, Ansv, ha apertosul Boeing 767-300ER costretto a un atterraggio di emergenza dopo esser statolo scorso 24 luglio. L’era partito daMalpensa ed era diretto al Jfk di New, ma è stato costretto a uno scalo all’aeroporto di Roma Fiumicino per la violenta grandinata. «Dopo aver effettuato, con la collaborazione del personale tecnico della relativa compagnia aerea, un approfondito ed esteso esame dei danni riportati dal Boeing 767-300ER marche di identificazione N189DN», comunica in una nota l’agenzia, si è deciso «di aprire una inchiesta di sicurezza, classificando l’evento come incidente». A bordo, oltre ai membri dell’equipaggi, c’erano 226 passeggeri. La grandinata, ...

Volo Milano-New York colpito da grandine, aperta un'inchiesta TGCOM

L'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del Boeing 767 della Delta Air Lines, decollato da Milano e atterrato in emergenza a Roma il 24 luglio, dopo essere s ...