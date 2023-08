“Addio anche a te” Un altro lutto nel cinema | l’attore morto prematuramente per una brutta malattia

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ilè inper la scomparsa di un attore, noto per essere stato protagonista soprattutto in un film di grande successo internazionale. Lui si chiamava Marc Gilpin ed èa 56 anni, sconfitto da una grave. La sua popolarità era nata quando era solamente un bambino, infatti fu scelto per recitare in una delle pellicole più apprezzate. In seguito aveva dato una svolta diversa alla sua vita, lasciando il grande schermo. Poche ore fa a dare la terribile notizia, che ha sconvolto il, è stata sua sorella,lei molto famosa. Questoha lasciato un vuoto incolmabile, non soltanto nella sua famiglia, manel pubblico. Marc Gilpin èper colpa di una ...