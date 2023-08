Addio a Angus Cloud | Zendaya e Sydney Sweeney ricordano l’amico su Instagram

(Di mercoledì 2 agosto 2023), attore tra i protagonisti della serie tv HBO Euphoria, è venuto a mancare questa settimana., 25 anni, era conosciuto per aver interpretato Fezco, spacciatore dal passato tormentato ma dal cuore d’oro, amico dell’adolescente problematica Rue, ovvero. Il personaggio diera molto amato dai fan, anche grazie alla magistrale interpretazione dell’attore. Vi raccomandiamo... Mr.Rain: "La salute mentale è importante, non abbiate paura di chiedere aiuto" ConorHickey, questo il suo nome completo, si è spento ...

ConorHickey, questo il suo nome completo, si è spento ad Oakland. La storia e la carriera del giovane attore. FOTO La Cloud, l'attore di Euphoria è morto a 25 anni È stato ritrovato senza vita nella casa di famiglia ad Oakland. Una settimana fa, aveva perso il padre, con cui aveva un legame molto 'È con il cuore pesante che dobbiamo dire addio a un incredibile essere umano oggi. Come artista, come amico, come fratello e come figlio, era speciale per tutti noi in tanti modi', si legge.

Addio Angus Cloud: un'altra gioventù bruciata QUOTIDIANO NAZIONALE

L’accaduto sarà sempre un monito sulle sfide della salute mentale e sulla necessità di condividere le difficoltà per trovare conforto e supporto ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Addio ad Angus Cloud, i post sui social di Zendaya, Sydney Sweeney e il resto del cast ...