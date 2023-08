Adana Demirspor-CFR Cluj Conference League | 03-08-2023 ore 20 | 00 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ci ha pensato Stambouli con un guizzo a poco più di 10 minuti dalla fine a salvare l’di Kluivert dalla sconfitta e a regalare un pareggio prezioso sul campo del CFRin vista della gara odierna. Per i ferroviarii di Mandorlini una vittoria assaporata a lungo dopo il gol in apertura di Betancor e un ottimo primo tempo. I romeni hanno pagato a caro prezzo InfoBetting: Scommesse Sportive e

L'attaccante 28enne che in Italia ha vestito le maglie di Milan, Genoa e Torino ha raggiunto un accordo con l'Jerusalem (ISR) - Paok (GRE) 19.30 - Niedercorn (LUX) - Midtiylland (DEN) 20.00 - Aarhus (DEN) - Club Brugge (BEL) 20.00 -(TUR) - CFR Cluj (ROM) 20.00 - Drita (KOS) - Plzen (CZE) 20.Vincenzo Montella, ex allenatore dell', ha parlato a La Gazzetta dello Sport della Turchia e della candidatura a Euro2032 con l'Italia Vincenzo Montella, ex allenatore dell', ha parlato a La Gazzetta dello ...

Niang vicino al trasferimento all'Adana Demirspor: le ultime Sportitalia

Giovanni Simeone dopo la vittoria in amichevole del Napoli sull’Adana Demirspor, parla degli obiettivi e rivela il messaggio di De Laurentiis. NOTIZIE CALCIO NAPOLI. Il Napoli batte 4-0 l’Hatayspor ne ...Come noto da ieri, Italia e Turchia hanno presentato la candidatura congiunta per ospitare insieme l’Europeo di calcio 2032. Oggi, per approfondire la situazione attorno agli stadi turchi, ...