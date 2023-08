Accusa | prodotti dannosi per la salute | sequestri nel tarantino Guardia di finanza

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Di seguito un comunicato diffuso dalladi: Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto hanno eseguito presso alcuni esercizi commerciali ubicati nel capoluogo e nei comuni di Massafra, Mottola, Ginosa Marina, Lizzano, San Marzano di San Giuseppe, Manduria e Avetrana controlli a contrasto della vendita al pubblico dinon conformi e potenzialmenteper lapubblica. Gli interventi effettuati dai Finanzieri hanno permesso di sottoporre complessivamente a sequestro oltre 188 mila, tra i quali cosmetici privi delle prescritte etichette di sicurezza, nonché bigiotteria e articoli in plastica per uso alimentare privi delle informazioni previste dal “Codice del Consumo”. Tale provvedimento normativo stabilisce, infatti, che i ...

... e il lusso di sprecarla ) si capisce subito il senso: il titolo "Come l'autore di "Il corpo... e naturalmente, per un soggiorno davvero di lusso, in bagno avrete i mieiGoop preferiti".Secondo i programmi, i militari avrebbero dovuto alimentarsi conbio a pranzo e cena e usufruire di pasti cucinati in giornata, ma secondo l'sarebbe stato dato loro cibo 'convenzionale' e soprattutto non elaborato quel giorno. Come spiegano i ...È insopportabile l'idea di sentirsi sottoe poi fronteggiare un caporalato importato, che ... Una battaglia che passa dal contrasto al caporalato alla tutela degli agricoltori e deiMade ...

Prodotti bio nelle mense dei carabinieri: indagato per frode anche un parmigiano ParmaToday

C'è anche un parmigiano di 49 anni, stream manager di Hospes Srl di Verona - come riportato da Padova Oggi - tra i sei indagati nell'ambito dell'inchiesta - ParmaPress24 ...PADOVA - I militari in servizio in quattro caserme del Nordest avrebbero dovuto mangiare prodotti Bio a pranzo e a cena. Invece si sono nutriti con cibo “convenzionale”. Non ...