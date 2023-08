Accoltellata all' addome dall' ex compagno a Gioia Tauro È grave

(Di mercoledì 2 agosto 2023) AGI - Una donna di 48 anni è statamente ferita con sei coltellate all''exnella tarda serata di ieri a Cinquefrondi, centro agricolo della Piana di. Secondo quanto appreso, l'aggressore avrebbe aggredito l'ex compagna per motivi sentimentali poiché aveva iniziato un nuovo legame con un altro uomo. L'accoltellatore, di 52 anni, è stato fermatoa Polizia di Stato, mentre la donna è stata ricoverata con prognosi riservata nell'ospedale di Reggio Calabria per le gravissime ferite.

AGI - Una donna di 48 anni è stata gravemente ferita con sei coltellate'addome dall'ex compagno nella tarda serata di ieri a Cinquefrondi, centro agricolo della Piana di Gioia Tauro. Secondo quanto appreso, l'aggressore avrebbe aggredito l'ex compagna per motivi ...

Il fatto è accaduto a Cinquefrondi. Sei fendenti scagliati dall'aggressore per motivi sentimentali. Fermato dalla polizia un 52enne ...