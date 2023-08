Accoglienza migranti |  ieri in Prefettura un incontro con il rappresentante della Provincia e con i Sindaci 

Presenti anche i gestori dei centri distraordinaria dei richiedenti protezione internazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle presenze di richiedenti asilo sul territorio provincialeOra ivogliono imporre all'Italia le regole dell'Un punto di incontro c'è: nessuno pensa che la soluzione di realizzare un centro ditemporaneo per iall'interno della ex caserma Randaccio sia un'idea positiva per la città . Ma la sintonia tra le parti politiche in Loggia s'interrompe qui: sulle cause e sulle ...

Accoglienza migranti, ieri in Prefettura un incontro con il ... LA NAZIONE

Si è tenuto ieri pomeriggio in Prefettura un incontro con il rappresentante della Provincia, con i Sindaci dei Comuni e con i gestori dei centri di accoglienza ...Presenti anche i gestori dei centri di accoglienza straordinaria dei richiedenti protezione internazionale per fare il punto sulla situazione attuale delle presenze di richiedenti asilo sul territorio ...