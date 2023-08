Aborto | Gribaudo Pd | ' stop a stanza d' ascolto è una vittoria per tutte le donne'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "La vergognosad'sull'all'ospedale Sant'Anna di Torino, voluta dall'assessore Marrone insieme alle Associazioni Pro Life, non si farà. È una grandedile, per la libertà di scelta e per la difesa della legge 194". Così la vicepresidente del Partito democratico, Chiara. "L'immediata mobilitazione delledentro e fuori l'ospedale, e il tempestivo intervento dei sindacati, hanno costretto la giunta Cirio a ritirare la proposta - continua la deputata dem -. Non potevamo lasciare che un attacco alla libertà divenisse portato avanti in questo modo senza reagire, senza far sentire la voce di chi crede che il Piemonte e il Paese abbiano bisogno di più ...