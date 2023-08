AAA | Un altro luchador lascia la compagnia

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 2 agosto 2023) È stato un anno un po’ turbolento per la Lucha Libre AAA Worldwide per quanto riguarda l’abbandono da parte dei lottatori. La federazione è rimasta senza Cuatrero, per la maggior parte dell’anno, dopo il suo arresto per violenza domestica a marzo. A giugno laha avuto anche un litigio con Bandido e Rush, che ha portato alla partenza di entrambi, anche se alla fine Rush è tornato. Ora un caro amico di Bandido ha annunciato di voler seguire le orme della star della AEW. In un post su Facebook di martedì pomeriggio, l’ex star della ROH, Flamita, ha annunciato di averto ufficialmente la AAA. Il, che ha anche lavorato per un breve periodo per Lucha Underground durante la sua seconda stagione con il nome di Night Claw, sembra aver concluso la sua collaborazione con la AAA in termini migliori rispetto a ...