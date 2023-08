A2A | accordo per la realizzazione di due impianti fotovoltaici in Veneto

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Produrranno oltre 25 GWh annui in grado di soddisfare il fabbisogno di circa 9.000 famiglie A2A cresce ancora nelle rinnovabili. La Life Company e Juwi hanno infatti avviato una collaborazione nel settore del fotovoltaico che prevede l’acquisto da parte di A2A Rinnovabili, società del Gruppo dedicata allo sviluppo e alla gestione digreen, del 100% di Juwi Development 12 S.r.l. e di Juwi Development 13 S.r.l., società che hanno ottenuto le autorizzazioni per la costruzione e l’esercizio di duesolari nei comuni di Boara Pisani (Padova) e Porto Viro (Rovigo). Gliavranno una capacità installata pari a circa 17,5 MWp e produrranno oltre 25 GWh annui in grado di soddisfare il fabbisogno di energia elettrica di circa 9.000 famiglie. “L’Italia è il 23esimo Paese europeo nell’indice di autonomia energetica ma è ...