A Scampia un’academy dedicata ai farmaci RNA

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Dalle faide di camorra a simbolo di riscatto della periferia partenopea, grazie anche a università e alta formazione., area di Napoli nota a livello globale per anni più per Gomorra che per le eccellenze del territorio, si arricchisce di una nuova eccellenza: presso il nuovo polo dell’Università Federico II – Scuola di Medicina e Chirurgia aprirà i battenti la PharmaTech Academy, prima in ItaliaaiRNA. Già aperto il bando: trenta laureati magistrali frequenteranno l’accademia per otto mesi, da novembre 2023 a giugno 2024, per 1200 ore totali. L’esperienza formativa prevederà attività per l’intero arco della giornata presso il Polo Federico II a, basandosi su un approccio teorico-pratico della didattica, dove gli studenti si confronteranno con sfide reali offerte dalle aziende ...