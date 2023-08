A Pontecagnano un murales per ricordare Anna Borsa

Leggi su zon

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La memoria divivrà attraverso un, ad annunciarlo – come riporta Salerno notizie – Vincenzo, il fratello della 30enne uccisa il primo marzo 2022, per mano del suo ex fidanzato, mentre lavorava nel salone estetico di via Trento, aFaiano. Le parole del fratello Vincenzo: “è nel cuore di tutti noi, e lì ci sarà per sempre. Il mio desiderio è che resti negli occhi della sua comunità:. Ed è per questo che vorrei realizzare uncon gli occhi belli e puri di mia sorella, affinché nessuno la dimentichi e la sua tragica morte ancora dispensi bellezza”. Segui ZON.IT su Google News.