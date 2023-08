...città popolata da raccapriccianti abitanti per regalare a tutti i visitatori unda paura . L'edizione 2023 del Summer Horror Festival , la versione estiva dell'Halloween di, ......popolata da raccapriccianti abitanti per regalare a tutti i visitatori unda paura. L'edizione 2023 del Summer Horror Festival, la versione estiva del famoso Halloween di, ......città popolata da raccapriccianti abitanti per regalare a tutti i visitatori unda paura . L'edizione 2023 del Summer Horror Festival , la versione estiva dell'Halloween di, ...

A Mirabilandia un Ferragosto 'da paura' con il Summer Horror Festival Adnkronos

(Adnkronos) – È tempo di brividi a Mirabilandia. Da sabato 12 a martedì 15 agosto, con orario straordinario fino a mezzanotte, il Parco divertimenti più grande d’Italia si trasformerà nel sobborgo di ...