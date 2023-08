A Cortina si negano alle donne i diritti sulle proprietà collettive La Corte d’appello di Venezia ribalta le Regole | «Rispettate il principio costituzionale di uguaglianza»

(Di mercoledì 2 agosto 2023) Ladiha condannato il «maschilismo perdurante» in certe montagne d’Italia, dove ai soli figli maschi viene attribuita, mediante le cosiddette “”, ogni prerogativa ereditaria sui beni fondiari indivisi come boschi e pascoli. Per l’organo giurisdizionale si deve, infatti, «tener conto dell’evoluzione dei modelli familiari e sociali e rispettare ildifemminile e maschile», si legge nelle motivazioni, citate dal Corriere della Sera. La sentenza in questione riguarda la “Regola” (antica istituzione nella quale le famiglie originarie del luogo, proprietarie dei beni fondiari, gestiscono leattraverso gli organi statuari, ndr) di Casamazzagno, nel ...

... gestiscono le proprietà collettive attraverso gli organi statuari, ndr ) di Casamazzagno, nel Comelico; ma coinvolge, più in generale, tutta l'area, compresa la località did'Ampezzo dove il ...

Le Regole, un’antica gestione collettiva di pascoli e boschi, tuttora non permettono alle donne di ereditare la proprietà di questi terreni. “Si teme che sposino uomini che non siano del luogo” ...Negati alle donne i diritti sulle proprietà collettive. «Qui vogliono evitare che gli Esposito sostituiscano i Ghedina». Il segretario: «Cambiamo». E arriva la sentenza della Corte d’appello «Dovete t ...