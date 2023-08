14enne ucciso da un pirata della strada | l’uomo per ora resta libero | “Non poteva essere arrestato”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 2 agosto 2023) La Procura di Verona sta valutando la richiesta di una misura cautelare per l’operaio 39enne che ha travolto con un auto ed ha abbandonato, lasciandolo morire, Chris Obeng Abon, 14 anni, nel comune di Negrar. Se soccorso in tempo l’adolescentesalvato come spiegato dai medici. “L’automobilista non siarre, non c’era flagranza di reato. Se si fosse proceduto all’arresto sarebbe stato illegale. Al massimo sivalutare il fermo di pg. Ma, al 99%, anche questo non sarebbe stato convalidato” ha spiegato all’Ansa il sostituto procuratore di Verona Bruno Bruni, replicando alle polemiche sorte dopo l’investimento del“I carabinieri – ha aggiunto – hanno valutato che non vi fosse pericolo di fuga. Certo, si era allontanato dal luogo dell’incidente, ma era ...