(Di mercoledì 2 agosto 2023) Le temperature salgono rapidamente in macchina e possono essere fatali in pochi minuti. Ma purtroppo ci sono persone che non pensano a queste conseguenze e lasciano ancora i loro animali o bambini piccoli da soli in macchina. Fortunatamente, ci sono eroi come il dodicenne Ben Theriot. A molte persone piace quando fuori fa caldo, quando il sole splende e la temperatura supera i 20 gradi. Molte persone che sono alla guida della propria auto non pensano al fatto che, quando l’auto è ferma al sole e con l’aria condizionata spenta, diventa molto più calda dell’aria esterna. LEGGI DI PIÙ: Mamma lascia “bimbo” in macchina mentre fa la spesa – promette a tutti che sta bene Secondo gli esperti, all’ora di pranzo e con tempo soleggiato, con una temperatura di 23 gradi, l’interno dell’auto può arrivare a 62 gradi. Pertanto, lasciare il proprio animale domestico o ...