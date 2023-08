Zuppa di Porro 1° agosto 2023

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 1 agosto 2023)diRallenta la crescita italiana e il Corriere ti riscongela Giavazzi per farci la lezioncina sulla mancanza di riforme strutturali, tranne la Fornero. evvabbè. Cottarelli equilibrato. Oggi grandissimo Minzolini, che giustamente rimbrotta la maggioranza che si accapiglia per la rai e trascura le nomine vere come l’Agenzia delle entrate. Tridico&Landini con la sinistra sulle barricate e Specchia li sfotte su Libero e su quando pensvano che il reddito fosse come minimo un ibrido. Picchetto intervistato dice che ha diritto alla commozione e il nuovo presidente dell’ipcc getta acqua sul fuoco. Vi facciamo un’anticipazione: tra poco cambierà il meteo, più fresco e così via. Giubilei risponde al Domani e alle cosette di Castellani. Svolta anti green dei tory inglese dice Rep: vogliono trivellare. La cena a Twiga diventa un caso per Travaglio ...