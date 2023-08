(Di martedì 1 agosto 2023) ISTANBUL (TURCHIA) - Prosegue la preparazione delcampione di Turchia in vista della prossima stagione. I giallorossi, guidati in panchina dall'ex centrocampista dell' Inter Okan Buruk , ...

ISTANBUL (TURCHIA) - Prosegue la preparazione del Galatasaray campione di Turchia in vista della prossima stagione. I giallorossi, guidati in panchina dall'ex centrocampista dell' Inter Okan Buruk , ...... così come El Shaarawy , che tra rinnovo esta viaggiando a gran velocità. Getty Images ... Dall'Arabia, è pronta anche un'offerta per. Qualora andasse in porto la trattativa, la Roma ...Pari beffa per il Gala, contitolare. Lo Zalgiris fa 2 - 2 nel recupero e complica i piani alla squadra turca nel ... il Panathinaikos di Brignoli e Djuricic () ha battuto 3 - 1 il Dnipro - 1 ...

Zaniolo, gol e numeri in allenamento con il Galatasaray: assist di Mertens Corriere dello Sport

L'ex attaccante della Roma prepara la nuova stagione con i campioni di Turchia: che colpi in partitella!La proposta dell’Al-Hilal per Zaniolo: la Roma ci spera Dopo la percentuale incassata dalla cessione di Frattesi dal Sassuolo all’Inter, adesso la Roma spera di rimpinguare ulteriormente le casse da u ...