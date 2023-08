Zaia avverte Meloni | “Se l’autonomia non arriva entro il 2024 è il fallimento del governo”

(Di martedì 1 agosto 2023) Non usa giri di parole il presidente della Regione Veneto Lucache, dal palco della festa della Lega a Cervia, manda un avviso chiaro a palazzo Chigi: “Senonsse nella tempistica delvuol dire che abbiamo fallito come obiettivo. Ma non fallisce la Lega, fallisce il“. Non solo, il presidente ci tiene a ricordare come ”sia nel programma di. Non farla –– significa venire meno a un patto. E quando il patto si rompe non si sa mai da che parte vanno i cocci”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

