Zafferano del Matese | il 5 agosto a Sassinoro l’evento gastronomico

(Di martedì 1 agosto 2023) La Confederazione Imprese Italia e le eccellenze imprenditoriali diinsieme per la valorizzazione dellodelUna grande fetta dell’eccellenza italiana è rappresentata dalle PMI del Sud Italia. Il recente evento organizzato a Benevento dalla Confederazione Imprese Italia, con la partecipazione del Senatore Luca De Carlo, Presidente della 9° Commissione permanente (Industria, Commercio, Turismo Agricoltura ed Agroalimentare) e del Senatore Domenico Matera, fu l’occasione per approfondire con gli imprenditori interventi le opportunità della produzione italiana e la valorizzazione del territorio campano attraverso iniziative di marketing territoriale e promozione sui mercati esteri. L’accento sul territorio posto durante i lavori da Biagio Cefalo, presidente della Confederazione, Carlos Sorrentino, ...

... Astana ospiterà il forum affaristico Kazakistan - Afghanistan tra il 2 e il 4 agosto, nel contestoquale si terrà una mostra dei prodotti afgani, come alimenti, tappeti e. L'obiettivo ...Tanti e autentici i sapori che i visitatori avranno modo di assaggiare nel percorso gastronomico allestito per le vieborgo: risotto e arrosto di maiale al tartufo, pasta allo, pasta e ...Così la carta deiPrincipe Bar diventa più contemporanea e glamour. Inoltre, Russo, sarà ... dove si potrà assaggiare anche il signature cocktail " El milanes ", a base di, che enfatizza ...

Il 5 agosto un evento per la valorizzazione dello Zafferano del Matese Horeca News

Il Kazakistan vuole che l’Afghanistan diventi un ponte, e non una barriera, per il commercio. Perciò il paese centrasiatico ha aumentato il suo interscambio con l’Afghanistan, che ha raggiunto quasi ...Un'occasione per piantare i bulbi dello zafferano, ascoltare e seguire le indicazioni dei produttori. Si fonda su queste premesse la manifestazione 'Festa dei solchi', giunta all'8/a edizione, che si ...