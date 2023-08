WWE | Un tag team match chiude la serata di RAW

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 agosto 2023) Nel main event della puntata di stanotte di RAW, la WWE ci ha proposto un tagtra il WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins, in squadra con uno dei due Undisputed WWE TagChampion Sami Zayn, contro il detentore del Money In The Bank Damien Priest e l’NXT North American Champion Dominik Mysterio. Zayn si ritrova a fare squadra con Rollins a seguito dell’infortunio che sta tenendo lontano dalle scene il buon Kevin Owens, che speriamo di poter rivedere al più presto. Dom e Seth danno il via alle danze. Ilè di buona intensità, condito come sempre dalle solite interferenze dei membri del Judgment Day, in particolare della WWE Women’s World Champion Rhea Ripley, che non lascia mai l’angolo di Dom, e del suo “leader” Finn Balor. Ilprende una piega interessante ...