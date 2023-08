WWE | Resa dei conti tra Shayna Baszler e Ronda Rousey | sarà MMA Rules a Summerslam!

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 1 agosto 2023) La WWE ha annunciato che l’incontro train quel di Summerslamun inedito MMAMatch. Dopo il video package dedicato nell’ultima puntata di Raw svoltasi a Tampa stanotte, dunque, è stata ufficializzata questa nuova tipologia di incontro che, seppur non sia stata spiegata nei dettagli, dal nome potrebbe voler dire l’utilizzo di una gabbia d’acciaio e, probabilmente, solamente il KO o la sottomissione come modo per mettere fine alle ostilità. Lo scontro tra le due ex alleate resta uno degli incontri sicuramente più attesi del premium live event in programma sabato e qui di seguito vi riportiamo la card pressoché definitiva dell’evento: Tribal Combat Match – Undisputed WWE Universal Championship: Roman Reigns (c) vs. Jey Uso World ...