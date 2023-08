WWE | Randy Orton ha ricominciato ad allenarsi

... in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario diRaw (programma televisivo della ... il 20 agosto di quell'anno, "L'Immortale" (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro...... in occasione delle celebrazioni per il 30° anniversario diRaw (programma televisivo della ... il 20 agosto di quell'anno, "L'Immortale" (come è soprannominato dai suoi fan) ha lottato contro...

WWE: Randy Orton è tornato ad allenarsi, rientro più vicino Spazio Wrestling

A new report has emerged regarding Randy Orton's recovery from back surgery and the chances of him appearing at WWE SummerSlam this Saturday.Randy Orton has not been on WWE television since last May when the Usos defeated RK-Bro in a unification title match on an episode of Friday Night SmackDown, where he was attacked by The Bloodline to ...